Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a slabit mai bine de 15 kilograme de la inceputul anului și pana acum. Vedeta a dezvaluit pe Instagram cum a reușit, dar și faptul ca inca nu e mulțumita de cum arata. Pe Instagram, Gina Pistol s-a filmat in direct, in timp ce se cantarea. 57,7 kilograme are acum, dar vrea sa mai dea jos…

- Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, dar inceputurile ei din showbiz nu au fost deloc o perioada ușoara. Iubita lui Smiley a intampinat dificultați inainte de a cunoaște celebritatea. Gina Pistol a avut o copilarie foarte grea, marcata de saracie. Visa sa devina model,...…

- Gina Pistol a aparut plangand pe Instagram. Iubita lui Smiley a transmis și un mesaj, iar mulți s-au ingrijorat cand au vazut-o cu lacrimi pe fața. In martie 2021, Gina Pistol a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Josephine i-a schimbat complet viața de cand a venit pe lume, iar prezentatoarea…

- Ce anunț a facut Gina Pistol despre casatoria cu Smiley. Vedeta de la Antena 1 a i-a surprins pe toți cu aceste marturisiri. O postare pe rețelele sociale a atras atenția cu privire la o potențiala logodna care s-ar fi produs in familia lui Smiley, astfel ca mulți au inceput sa se intrebe daca Gina…

- Gina Pistol trece printr-o perioada grea si asta pentru ca problemele de sanatate nu-i dau deloc pace. Recent, prezentatoarea TV le-a marturisit fanilor ca se simte foarte rau și ca a inceput deja sa ia un tratament, in speranța ca se va pune cat mai repede pe picioare. Mai mult... The post Gina Pistol…

- Gina Pistol a marturisit ca nu iși mai alapteaza fetița și ca are cateva probleme de sanatate. Iubita lui Smiley a vorbit cu fanii sai pe una dintre rețelele de socializare. Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, are un an și de cand a venit pe lume le umple viața de bucurie parinților ei. Prezentatoarea…

- Toata lumea o știe pe Gina Pistol de ani de zile, insa știați ca vedeta nu e trecuta așa in buletin? Iubita lui Smiley are cu totul alt nume și ea susține ca nu rezoneaza deloc cu acesta. Daca ar putea, vedeta ar vrea sa-și schimbe numele in toate actele.