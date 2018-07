Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Gina Pistol, secretul frumusetii este simplitatea, insa aparitiile impecabile ale prezentatoarei sunt datorate si unei ritual de infrumusetare respectat zi de zi. Desi agenda Ginei este foarte incarcata, printre zile de filmare, evenimente, deplasari si proiecte personale, vedeta nu renunta la…

- Ramona Gabor a recunoscut cat de importanți sunt banii pentru ea intr-o relație. Vedeta provine dintr-o familie cu o situație financiara medie, insa intotdeauna a sperat la ce este mai bun pentru ea. Sora mai mica a Monicai Gabor și-a facut bagajele și a lasat Romania pentru Dubai, iar apoi s-a mutat…

- Adolescentul criminal este acuzat ca și-a ucis chiar prietenul alaturi de care obișnuia sa mearga la furat. Oribila crima a avut loc dupa o noapte de beție. Crima a avut loc in comuna Bucov, din Prahova. Dupa o noapte de beție, tanarul Dorian Leonard Pirvan, in varsta de 17 ani, l-a ucis cu mai multe…

- Maria Constantin a vorbit despre prima ei dragoste. Indragita cantareața a marturisit ca nu-și imagina viața fara acel barbat. (Cele mai bune oferte laptopuri) Maria Constantin a avut parte de o experiența neplacuta atunci cand a avut de-a face pentru prima oara cu sentimentul de ”dragoste”. Artista…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs duminica, la ora locala 0:40, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Un al doilea seism a avut loc la ora 4 și 11 minute și a avut 2,5 pe Richter. Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs duminica, la ora locala 0:40,…

- O fata de 19 ani s-a spanzurat in Arad, in urma unei decepții in dragoste. Tanara a fost gasita fara suflare chiar de mama ei. Surse din ancheta, citate de aradon.ro, spun ca fata era singura acasa cand a decis sa se sinucida. Mama ei vitrega era internata in spital, iar tatal ei este șofer de […] The…