Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol se afla in ultimul trimestru de sarcina și se confrunta cu probleme. Se pare ca iubita lui Smiley se confrunta cu o afecțiune minora, provocata de sarcina. Prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a vorbit despre problemele sale de sanatate. Ce boala are Gina Pistol, de fapt Gina Pistol va deveni…

- Gina Pistol a mers la cumparaturi, intr-un magazin de mobilier, insa a avut parte de un moment neplacut, care a pus-o in dificultate. Vedeta este insarcinata și va naște in curand o fetița. Iubita lui Smiley a povestit pe Instagram prin ce a trecut.„Aveam coșul (iar cand zic ‘coș’, ma refer la un carucior…

- Gina Pistol si Smiley traiesc, fara indoiala, cea mai frumoasa perioada a vietii lor. Cei doi urmeaza sa devina, in scurt timp, parinti de fetita, iar asta ii face sa radieze de fericire. De curand, prezentatoarea emisiunii Chefi la Cutite de pe Antena 1 a fost sa faca morfologia trimestrului 2 si a…

- Gina Pistol a povestit totul pe rețeaua de socializare. Potrivit vedetei, aceasta a ramas șocata prin ce a trecut și a spus ca n-a mai pațit așa ceva de pe vremea cand era copil. "Cum sa cad ma ca mamliga? Eu inca nu mi-am revenit. Nu mi s-a mai intamplat decat in urma cu 20 și ceva de ani,…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți. Cei doi vor avea o fetița și sunt extrem de fericiți. Zilele acestea, vedeta de la Antena 1 a trecut pe la cabinetul medicului care ii monitorizeaza sarcina și a facut o ecografie pe care a postat-o pe contul ei de Instagram, alaturi de un mesaj emoționant.Prezentatoarea…

- Emisiunea Chefi la cuțite a dat startul filmarilor pentru unnou sezon, sezonul cu numarul 9. Aceasta noua perioada de filmari vine cu opremiera: sarcina Ginei Pistol. Frumoasa prezentatoare nu va mai fi singura, ciil va avea alaturi pe Speak, care ii vine in ajutor.„Rolul meu va fi acela de a sta alaturi…

- Maria Buza (51 de ani) este una dintre cele mai apreciate actrițe și artiste din țara noastra. Mereu cu zambetul pe buze, nu ai crede ca ar fi trecut vreodata printr-o astfel de drama. Maria Buza, la un pas de moarte in ziua in care a nascut Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , actrița…

- Gina Pistol trece printr-o perioada dificila. Vedeta de la Chefi la cuțite a ajuns sa nu mai doarma nopțile. Din fericire, nu sunt probleme cu sarcina, nici cu relația cu Smiley. Gina Pistol nu mai doarme nopțile Gina Pistol a pus un story pe Instagram in puterea nopții, in care le povestea fanilor…