Gina Pistol (39 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni parinți in luna martie a anului acesta. Perechea va avea o fiica. Recent, in mediul online, Gina a vorbit despre o afecțiune minora declanșata de sarcina. Gina Pistol are o afecțiune provocata de sarcina „Super creepy, nu? Cam așa respir eu de cred ca vreo doua luni, mai mult de doua luni. Am rinita de sarcina. Uneori, bine, de foarte multe ori, și sforai. M-am contrazis cu Andrei ca eu nu sforai pana cand mi-a aratat dovada. Creepy rau respirația asta așa”, a marturisit Gina. Rinita afecteaza intre 30 și 75% dintre femeile insarcinate. Manifestarile…