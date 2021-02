Dupa ce și-a surprins toți admiratorii din mediul online cu schimbarea de look la care a apelat in ultimul trimestru de sarcina, Gina Pistol a intrat din nou in atenția fanilor. De aceasta data, frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite i-a luat prin surprindere cu un gest umanitar, facand un apel disperat pe Internet!