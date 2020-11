Gina Pistol, accident în sarcină! Toata lumea știe ca iubita lui Smiley și gazda a mai multor emisiuni de televiune sau model este insarcinata in al doilea semestru. Iar Gina Pistol a povestit zilele trecute pe rețelele de socializare ca a suferit un accident domestic și ca s-a ales cu cateva vanatai pe sold sau... The post Gina Pistol, accident in sarcina! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

