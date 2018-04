Stiri pe aceeasi tema

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- Peste 1.000 de sportivi - profesionisti si amatori - din Romania si din strainatate vor purta tricoul tricolor la a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv international va avea loc in data de 25 martie, pe plaja din statiunea Mamaia. Prin…

- Alin Cocoș urmeaza sa se insoare. Nu cu Gina Pistol, cu care a avut o relație tumultoasa și de lunga durata, ci cu o alta persoana feminina din lumea mondena a Capitalei. Astfel, fiul lui Dorin Cocoș urmeaza urmeaza sa se casatoreasca inainte de a deveni parinte, prietena acestuia, Monica Orlanda, fiind…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in mega-exclusivitate, o informatie tinuta "la secret", care nu a aparut nicaieri, pana azi, in presa din Romania. Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham…