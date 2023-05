Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua zile de cand a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei, Gina Pistol a dezvaluit ca a omis sa respecte o tradiție la petrecerea de nunta. Prezentatoarea Chefi la cuțite a marturisit ca s-a luat cu distracția și a uitat sa arunce buchetul.

- Pe data de 27 mai, Gina Pistol și Smiley au spus marele "DA!", iar cei doi și au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Marele eveniment a avut loc intr-un loc superb din Snagov, acolo unde invitații s-au distrat pe cinste alaturi de ei. Printre artiștii care au incins atmosfera s-a numarat și Luis Gabriel,…

- Smiley și Gina Pistol au nunta astazi, cei doi casatorindu-se atat civil, cat și la biserica dupa șapte ani de relație. Cați bani ar putea da invitații la nunta dintre Smiley și Gina Pistol. Suma uriașa pe care o vor strange cei doi miri de la marele eveniment. Smiley ar putea strange o avere de […]…

- Ultimele pregatiri pentru nunta sunt in toi! Gina Pistol și-a pus la punct toate detaliile legate de ținuta. Mai mult decat atat, prezentatoarea TV și-a ales și bijuteriile pentru marele eveniment. Iata ce o sa se intample cu cerceii ei, dupa ce o sa se termine petrecerea.

- Duminica, 21 mai, se incheie cea de-a noua ediție a festivalului organizat de Casa de Cultura Traian Demetrescu, sub titulatura „Zilele Mihai Viteazul”. Parcul Nicolae Romanescu este gazda unor ateliere, demonstrații de lupta, spectacole de teatru și dans, spectacole de jonglerie cu foc și a unui targ…

- Avand in vedere ca nu mai este mult pana la nunta, Gina Pistol a dezvaluit ce planuri are pentru marele eveniment. Prezentatoarea TV a organizat totul in detaliu, iar ziua se anunța a fi una cu adevarat speciala. Iata ce a dezvaluit vedeta despre rochiile sale de mireasa! Cate vor fi in total.

- Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment Continue reading Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment at Tabu.

- Prezentatoarea Chefi la cuțite a abordat un subiect pe care mulți il așteapta cu brațele deschise, detaliind, astfel, despre viața de mamica. Afla din randurile de mai jos ce marturisiri a facut Gina Pistol, dar și ce spune despre pauza pe care a luat-o.