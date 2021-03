Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta prezentatoare de la Chefi la cuțite a izbucnit in lacrimi chiar in show-ul pe care il prezinta. Ce a facut-o sa lacrimeze pe viitoarea mamica? Fanii au susținut-o și au incurajat-o de acasa. Gina Pistol, in lacrimi la Chefi la cuțite. Vedeta s-a emoționat imediat Noul sezon din Chefi la cuțite…

- Bucurie de nedescris pentru frumoasa Gina Pistol! Vedeta și-a facut bagajul pentru spital și a impartașit totul cu fanii din mediul online. Prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, va naște in curand.

- De la nerabdarea de a-și cunoaște fetița, a trecut la panica totala in apropierea marelui eveniment. Ziua nașterii se apropie cu pași repezi, iar Gina Pistol se simte din ce in ce mai copleșita de griji. Frumoasa prezentatoare de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1, a marturisit ca…

- In sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 am putut s-o revedem pe celebra Amalia Bellantoni, cunoscuta și ca Sicilianca! Cum arata și ce mai face azi fosta concurenta din sezonul anterior al celui mai indragit show culinar?

- A sperat pana in ultima clipa ca va ajunge in marea finala, insa lucrurile nu au stat tocmai așa cum și-a dorit el. Cristian Boca a parasit competiția Chefi la cuțite in semifinala de la Antena 1! Tanarul a postat un mesaj emoționant, imediat dupa au fost aleși cei trei finaliști ai sezonului 8!

- Florin Dumitrescu a izbucnit in lacrimi la Chefi la cuțite dupa semifinala, cand a zis ”Gata, nu mai pot!”. Celebrul bucatar a emoționat o țara intreaga, mai ales ca dupa emisiune, juratul, a avut și o explicație pentru reacția sa incredibila. Chef Florin Dumitrescu, cu ochii plini de lacrimi. Ce a…

- Daca anul trecut se afla in Taiwan, filmand pentru ”Asia Express”, varsta de 40 de ani, implinita pe 9 decembrie, a prins-o pe Gina Pistol acasa. De altfel, deși proiectul sau de suflet de la Antena 1 a fost blocat de pandemie, anul sau nu a fost nici pe departe compromis, ba chiar va fi […] The post…

- Gina Pistol se pregatește sa devina mama pentru prima oara, iar de aceste sarbatori, frumoasa prezentatoare a primit un cadou special, ce urmeaza sa fie primit de o alta persoana speciala ce va aparea curand in viața ei și a iubitului sau, Smiley.