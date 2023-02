Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei sale,…

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei sale,…

- Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii „Chefi la Cuțite”, de la Antena 1, a povestit ce rețeta i-a gatit lui Smiley la prima lor intalnire. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 7 ani. In luna martie a anului trecut, cei doi au devenit parinți pentru prima oara,…

- Gina Pistol este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are nevoie impartașește cu fanii ei din mediul online atat momentele frumoase, cat și cele mai puțin frumoase. De aceasta data, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a povestit ca a suparat-o pe fiica ei, micuța…

- Seara de gala a sezonului aniversar „Chefi la cuțite” aduce spectacol și multa emoție. Diseara, de la ora 20:30, telespectatorii Antena 1 vor afla numele caștigatorului celui mai ravnit trofeu Chefi la cuțite: cine va triumfa la capatul unei finale spectaculoase, cu momente surprinzatoare.Dupa un parcurs…

- Gina Pistol a avut o apariție spectaculoasa in semifinala „Chefi la cuțite” de marți, 29 noiembrie. Vedeta a fost extrem de emoționata și a izbucnit in lacrimi atunci cand colegii ei i-au spus ca o iubesc.Gina Pistol a imbracat in semifinala emisiunii o rochie aurie, din paiete, cu un decolteu adanc…

- In ediția 36 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1, Gina Pistol i-a surprins pe concurenți și pe chefi cu o tema de gatit dificila pentru cel de-al 16-lea battle. Lucrurile au devenit și mai complicate atunci cand Florin Dumitrescu a vorbit despre starea lui de sanatate.