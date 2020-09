Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham se asteapta la scaderi de venit in valoare de 15 milioane de lire sterline in urmatorii trei ani, in urma scaderii frecventarii resedintelor regale, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Regalitatea britanica a prezentat vineri cheltuielile din anul care…

- Pandemia și-a pus amprenta pe soții Pastrama. Brigitte și Florin, care se ocupa de o shaormerie, au avut de tras din cauza masurilor și restricțiilor. Și ca sa fie treaba, treaba, recent s-au trezit furați chiar de una dintre angajate.

- Pandemia cu noul coronavirus si masurile de izolare asociate au determinat cresterea cu 150 de milioane a numarului de copii care traiesc in saracie, releva o analiza publicata joi de UNICEF si Salvati Copiii. De la inceputul pandemiei, a fost inregistrata o crestere cu 15% a numarului de copii care…

- Pandemia de coronavirus face victime și in randul celor care practica cea mai veche meserie a lumii. Pascha, unul dintre cele mai mari bordeluri din lume, este nevoit sa iși inchida ușile. Directorul a anunțat falimentul și a dat vina pe masurile impotriva COVID-19.

- Maratonul de la Frankfurt (Germania), prevazut la 25 octombrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro.Citește și: CAB LUNGEȘTE CHINUL șefilor Jandarmeriei - Respinge excepția lui Cucoș și trimite dosarul redeschiderii anchetei 10 august la Tribunalul…

- CFR Cluj obișnuia sa își trimita tinerii jucatori sa joace în Liga a 3-a, acolo unde activa pâna în prezent echipa secunda a clubului. Pandemia de coronavirus a lovit serios echipa din Gruia din punct de vedere finaciar, iar acesta pare sa fie principalul motiv. CFR…

- Universitațile din Romania sunt in plin proces de admitere, dar pregatesc deja schema de invațamant pentru aceasta toamna. Pandemia de coronavirus a dat multe lucruri peste cap, așa ca studenții vor trebui sa se acomodeze cu o noua realitate.

- Pandemia a blocat la noi in tara sute de studenti straini care, din cauza restrictiilor de zbor, nu au mai putut sa se intoarca acasa. Fortati de imprejurari multi au fost nevoiti sa-si caute de lucru. Asadar in aceasta vara putem sa ii intalnim in hoteluri, pe terase sau pe plaja. Sunt din Republica…