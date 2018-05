Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru serviciile de informatii a Senatului american a aprobat miercuri numirea Ginei Haspel la conducerea Agentiei Centrale de Informatii (CIA), o etapa-cheie inaintea votului final in plenul camerei legislative, relateaza Reuters si AFP. Comisia pentru serviciile de informatii a aprobat, cu…

- Cine va ocupa locul lui Vasile Botnari in funcția președinte al Consiliului de Administrație al SA ”Moldovagaz”? La aceasta intrebare a raspuns in exclusivitate pentru Sputnik Moldova liderul fracțiunii parlamentare a PDM, Marian Lupu.

- CIA nu va relua controversatul program de interogatorii lansat dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 si asimilat torturii, a dat asigurari miercuri in Congresul american Gina Haspel, nominalizata de presedintele Donald Trump pentru a prelua functia de director al Agentiei centrale de informatii a…

- Numirea lui Mike Pompeo, fost director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), in functia de secretar de Stat a fost aprobata cu 57 de voturi pentru si 42 impotriva.Departamentul de Stat a anuntat ca Mike Pompeo se va deplasa vineri la Bruxelles, pentru reuniunea ministrilor de Externe…

- Titus Corlatean despre cauzele schimbarii sefului diplomatiei americane Titus Corlatean. Foto: Arhiva. Secretarul de stat american Rex Tillerson a fost demis astazi. Decizia a fost anuntata astazi de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, printr-un mesaj postat pe Twitter. Rex…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…