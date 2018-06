Sotii Bela si Marta Karolyi, celebrii antrenori de origine romana, nu vor fi inculpati in legatura cu presupusul rol pe care l-ar fi avut in agresiunile sexuale comise de Larry Nassar, fostul medic al lotului de gimnastica al SUA, aflat acum in inchisoare, a decis un mare juriu din Texas, scrie Reuters. Procuratura din comitatul Walker a conchis ca nu exista dovezi ca sotii Karolyi ar fi comis infractiuni. Un mare juriu din acest comitat l-a inculpat pe Larry Nassar, pe numele acestuia existand sase capete de acuzare pentru agresiuni sexuale comise asupra unor minore, la ferma sotilor Karolyi…