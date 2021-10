Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de la Cluj contand pentru Cupa Mondiala la gimnastica ritmica a fost dominat de sportiva bulgara Boriana Kalein (vicecampioana europeana si a cincea la JO de la Tokyo). Ea a castigat autoritar atat concursul individual compus, cat si toate finalele pe obiecte. O comportare remarcabila a…

- Sportiva bulgara Boriana Kalein, vicecampioana europeana anul acesta si clasata pe 5 la JO de la Tokyo, a castigat toate cele patru finale pe obiecte, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica ritmica de la Cluj-Napoca, din BT Arena, dupa ce sambata se impusese la individual compus. Kalein…

- Sportiva romana Andreea Verdes, de la CS Corrado Iasi, s-a clasat pe locul sase in concursul la individual compus din cadrul Cupei Mondiale desfasurate, la sfarsitul acestei saptamani, in BT Arena din Cluj Napoca. Andreea Verdes a acumulat 94,100 puncte, in timp ce Annaliese Dragan, de la CS Sportul…

- Aprig duel la Campionatele Naționale de gimnastica pentru participarea la Mondialele din Japonia. Romania va avea un singur reprezentant la masculin in competiția suprema de la Kitakyushu (18-24 octombrie 2021) și acesta va fi decis la Naționalele de la București, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv…

- Cel mai titrat gimnast din istoria Romaniei va concura peste doua luni și jumatate la ultima competiție majora din cariera, Campionatele Mondiale din Japonia, dupa care vrea sa imbrațișeze cariera de antrenor. 33 de ani! Atat din viața și-a dedicat Marian Dragulescu marii lui pasiuni, gimnastica! Dupa…

- Mai multe sportive olandeze, testate pozitiv la Covid-19 si plasate in carantina la un hotel, fiind private de competitie la Tokyo, si-au exprimat miercuri frustrarea, denuntand o "inchisoare olimpica" si cerand dreptul de a iesi la aer liber, informeaza AFP. Toti sportivii veniti in Japonia…

- In urma clipului realizat de reprezentanții orasul Musashino, din Japonia, oraș infrațit cu Brasovul, prin care isi arata susținerea fața de Romania, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu, a transmis un mesaj de mulțumire. Viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu,…