Gimnastică: Larisa Iordache, revenire după trei ani de pauză la CN de la Ploieşti, dar în afara concursului Gimnasta Larisa Iordache a revenit în activitate dupa trei ani de pauza, la Campionatele Nationale de la Ploiesti, unde a concurat în afara competitiei la patru aparate.

Accidentari, operatii, recuperare îndelungata, dar si o recenta testare pozitiva la Covid-19 au marcat ultimii trei din cariera Larisei Iordache. Ea a revenit în circuitul de competitii la Campionatele Nationale de la Ploiesti, care s-au încheiat sâmbata, însa fara a fi notata oficial.

Iordache (24 de ani) a concurat la toate cele patru aparate, fiind notata cu 13,733 la bârna,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Farul Constanta a castigat, vineri, titlurile pe echipe si la individual, la Campionatele Europene de gimnastica artistica feminina, gazduite de Sala Olimpia din Ploiesti. In intrecerea pe echipe, CS Farul (Maria Holbura, Silviana Sfiringu, Ioana Stanciulescu) a fost urmata in clasament…

- Campionatele Nationale de gimnastica artistica masculina s-au derulat la Ploiesti, intre 12-14 noiembrie. Podiumul finalelor din cadrul Campionatelor Nationale de gimnastica artistica masculina a fost ocupat dupa cum urmeaza: Individual-compus: Andrei Groza (Dinamo Bucuresti), Robert Pasca (CSM Resita),…

- Marian Dragulescu a caștigat, sambata, titlul național la sarituri și a devenit cel mai varstnic campion național din istorie. Gimnastul va implini 40 de ani in luna decembrie, dar, sambata, a dovedit ca este in continuare cel mai bun saritor din Romania și și-a asigurat un nou titlu național. Pe langa…

- Echipa de gimnastica artistica a Frantei a indicat vineri ca renunta sa participe la Campionatele Europene organizate in Turcia in luna decembrie, din cauza Covid-19 si a "actualelor tensiuni geopolitice dintre Franta si Turcia", potrivit unui comunicat. "In conditiile in care nu suntem…

- Etapa a 8-a a Ligii 3 nu avea cum sa scape fara meciuri amanate din cauza problemelor cu COVID-19, noul coronavirus fiind tot mai intalnit in fotbalul romanesc, in toate eșaloanele valorice fiind meciuri reprogramate din acest motiv. Astfel, in etapa a 8-a a Ligii 3, din cauza problemelor cu COVID-19,…

- La 24 de ani, gimnasta Iordache Larisa, medaliata olimpica, mondiala si multipla campioana europeana, va reveni in luna noiembrie in competitii, dupa o pauza de trei ani si dupa trei operatii la tendonul ahilian, Ea va participa la Campionatele Nationale de la Ploiesti (17-19 noiembrie). Obiectivul…

- La 24 de ani, gimnasta Larisa Iordache, medaliata olimpica, mondiala si multipla campioana europeana, va reveni în luna noiembrie în competitii, dupa o pauza de trei ani si dupa trei operatii la tendonul ahilian, informeaza COSR.Ea va participa la Campionatele Nationale de la Ploiesti…

- Specialistii de la spitalul din Ploiesti au propus ca tatal Madalinei Manole sa fie transferat la o unitate medicala din Focsani pentru ca nu erau paturi libere la Terapie Intensiva, unde Ion Manole ar fi avut nevoie sa fie tratat. Familia s-a opus transferului si s-a decis sa se astepte eliberarea…