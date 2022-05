Stiri pe aceeasi tema

- Cursul national de arbitraj pentru gimnastica artistica feminina s-a finalizat cu un examen practic și teoretic. 36 de foste gimnaste, antrenoare sau arbitre, din cele 60 care au participat la cele cinci webinare de instruire, s-au prezentat pentru a obține brevetul național sau pentru a-l reinnoi pe…

- Este doliu in voleiul romanesc, dupa ce un fost jucator emblematic al nationalei Romaniei, devenit mai apoi antrenor de succes, Constantin Chițigoi, a incetat din viata, la varsta de 72 de ani, informeaza Federatia Romana de Volei. Nascut in 1950, la București, Constantin Chițigoi a fost component al…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a reacționat dupa ce Federația Romana de Gimnastica a anunțat ca nu au suficiente resurse pentru a participa la Campionatele Europene și Mondiale de gimnastica artistica din acest an. Intr-un mesaj postat pe Facebook, oficialul spune ca Federația va primi o suma mai…

- Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat ca nu are bani pentru participarea sportivilor la competitiile internationale si face apel la donatii. „Federatia Romana de Gimnastica este intr-o situatie critica in acest an competitional, extrem de important pentru calificarea la JO de la Paris", arata…

- Pentru prima data in istoria sa, Federația Romana de Gimnastica (FRG) s-a vazut nevoita sa recurga la donații internaționale și naționale pentru a-și asigura posibilitatea de a califica o echipa completa la Jocurile Olimpice. In urma anunțului, presa inte

- Gimnaste, antrenori si lectori au participat cu succes, timp de o saptamana, la Onesti, la primul cantonament interactiv organizat si sustinut financiar de Federatia Romana de Gimnastica. Junioarele III (9-10 ani) au pasit cu emotie in leaganul gimnasticii romanesti de la Onesti, dar zi dupa zi, la…

- Arbitrajul romanesc este mai sarac dupa decesul, la varsta de 69 de ani, a celui care a fost marele arbitru international Stefan Nicorici, informeaza Federatia Romana de Tenis. Nascut la data de 21 octombrie 1952, Stefan Nicorici si-a dedicat o buna parte a vietii arbitrajului, oficiind in numeroase…

- Prezenta in cadrul unui turneu internațional de sala desfașurat duminica, 20 februarie, la Budapesta (Ungaria), tanara atleta romana Alexandra Ștefania Uța a fost cronometrata in 56,70 sec in proba de 400 m, ceea ce reprezinta un nou record personal (vechiul PB era de 57,18 sec) pentru eleva antrenoarei…