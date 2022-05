Stiri pe aceeasi tema

Marele maestru Garry Kasparov a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti cu ocazia deschiderii turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2022, ca sportivii rusi care sustin "razboiul lui Putin" trebuie interzisi de la toate competitiile internationale, relateaza…

Bernadette Szocs (CSA Steaua Bucuresti) si Rares Sipos (SCM Gloria Buzau) au castigat, duminica, titlurile in probele de simplu ale Campionatului National de tenis de masa, gazduit de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Sala Polivalenta din Bucuresti va purta numele fostului mare handbalist Cristian Gatu.

Artistul Smiley va sustine un concert la Sala Polivalenta din Bucuresti, pe 31 mai, de la ora 20.00. Cele mai cunoscute melodii ale lui vor fi ascultate live, dupa mai bine de doi ani, potrivit news.ro.

Sportivii si oficialii ucraineni au facut un apel pentru pace, joi, la Jocurile Paralimpice de iarna de la Beijing, unde au afisat un banner, au pastrat un minut de tacere si au cerut incetarea razboiului declansat de invazia armatei ruse in tara lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Sportivii romani au obtinut victorii, marti, in prima zi a turneului international de box pentru tineret Memorialul ''Emil Jecev'', de la Sofia, potrivit Agerpres.

O firma de transport din Radauti a pus autocare gratis la dispozitia refugiatilor din Ucraina care ajung in Vama Siret, cu care acestia se pot deplasa fie la Radauti sau Suceava, fie la Bucuresti, pentru a lua avionul spre destinatii din Europa, potrivit news.ro.

- GO Scholarship – Programul dedicat performanței sportive și educaționale, care ii aduce laolalta pe unii dintre cei mai buni specialiști din sportul romanesc. Impreuna, ei ii pregatesc pe cei 35 de tineri sportivi și sportive selectați in program in sezonul 2021-2022 sa dea tot ce au mai bun, atat…