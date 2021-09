Stiri pe aceeasi tema

- România a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sâmbata, doua de argint, în întrecerile pe echipe, la seniori si juniori, transmite Agerpres.În clasamentul final pe echipe la seniori, România (16 puncte)…

- MAE a transmis ambasadorului Ungariei la București ca Romania a considerat extrem de nepotrivit mesajul din discursul președintelui Ungariei, prin care a fost comparata ocuparea ilegala de catre Rusia a Crimeii cu Tratatul de la Trianon, incheiat in urma Primului Razboi Mondial intre Antanta și Ungaria.

- Sportivele din Rusia au caștigat marți medalia olimpica de aur la gimnastica in concursul pe echipe, in condițiile in care echipa SUA, care era favorita, a retras-o pe multipla campioana Simone Biles, dupa ce aceasta ar fi suferit o accidentare la sarituri. SUA, cu medalie de argint, rateaza astfel…

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3…

- Romania a reusit prima sa victorie la Campionatele Europene de handbal pe plaja de la Varna (Bulgaria), joi, la masculin, 2-1 cu Italia dupa aruncarile de departajare (24-20, 13-19, 6-2). Vineri, in Grupa a 4-a a turneului de consolare, Romania va juca impotriva Olandei, scrie Agerpres.ro.…

- Romania a inregistrat o victorie si o infrangere duminica la Campionatele Europene pentru juniori de la Tbilisi, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Box. La categoria 70 kg, Andrei Ilie Bratu s-a calificat in optimi dupa ce a trecut, cu decizie impartita, 3-2, de turcul…