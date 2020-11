Stiri pe aceeasi tema

-  In urma selecției naționale Miss Earth Romania 2020 organizata in capitala de catre agenția ExclusivEvent, agenția deținatoare a licenței Miss Earth in țara noastra, selecție la care au participat peste 50 de modele din Romania, modelul internațional Tatiana Usatii a fost desemnat oficial sa reprezinte…

- In acest an, caderea de cortina peste Campionatul Național de Raliuri Betano, competiție organizata sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv, va avea loc in Bacau, la finalul acestei saptamani. Articolul Conferința de presa – Raliul Moldovei LIVE apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului…

- Trecerea la nivel cu calea ferata de la Lilieci, din zona parcului Gheraiești, va fi inchisa circulației auto timp de cinci zile, intre 19 și 23 octombrie, anunța Compania Naționala de Cai Ferate. Restricționarea traficului auto este necesara pentru realizarea unor lucrari la trecerea la nivel cu calea…

- Gata cu așteptarea! Weekend-ul trecut, Botoșaniul a gazduit Campionatul Național de cros rezervat categoriilor de varsta U18, U16, Copii 1 și 2. Pentru micuții atleți bacauani de la CSM și SCM care concureaza la Copii 2, prima competiție a anului a adus la pachet bucuria debutului și satisfacția prezenței…

- Deblocarea, prin hotarare de Guvern, a antrenamentelor pentru sporturile de contact a dat unda verde Federațiilor sa reprogrameze la date certe competițiile suspendate din cauza pandemiei. Astfel, Federația Romana de Box a oficializat ca Naționalele de Tineret și U22, intrerupte in primavara, in faza…

- Consiliul Județean Bacau a eliberat certificatul de urbanism pentru segmentul A7 ce parcurge județul. Autostrada A7, denumita și Autostrada Unirii Principatelor Romane este o autostrada aflata in construcție in Romania. Inițial, ramura sudica a acestei șosele nu a avut prioritate pentru guvernul roman;…

- Dupa o vara imbelșugata, toamna a inceput la fel de rodnic pentru atletismul bacauan. Dovada sta ploaia de…medalii obținute de bacauani la Campionatul Național de atletism in aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23) derulat la finalul saptamanii trecute, la Cluj. Sportivii județului legitimați…

- Federația Romana de Automobilism Sportiv lanseaza, in premiera, pentru automobilismul sportiv romanesc, Cupa Romaniei la Raliuri. Evenimentul din 2020, programat pentru perioada 14-15 noiembrie, va fi organizat in parteneriat cu clubul sportiv ACS Rally Spirit și se va desfașura la Bacau. Construita…