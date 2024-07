Stiri pe aceeasi tema

- Sabrina Voinea, una dintre sportivele Romaniei cu șanse la medalii la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, inainte de finala pe echipe la gimnastica...

- Naționala de handbal masculin a Franței a pierdut și al doilea meci de la Jocurile Olimpice, 22-27 in fața Norvegiei. Turneul de la Paris este ultimul pentru legendarul Nikola Karabatic. Ajuns la 40 de ani, francezul vrea sa scrie inca o pagina de istorie. Drumul spre al 4-lea aur olimpic din cariera…

- Dupa 12 ani de așteptare, Romania s-a calificat aseara in finala feminina pe echipe la gimnastica artistica, la Jocurile Olimpice de la Paris.Tricolorele au prins ultima pozitie care ducea in finala (opt), cu 159,497 puncte, dupa ce au evolua in prima subdiviziune.Romanca Sabrina Maneca Voinea s-a calificat…

- Zi plina de semnificații pentru echipa de gimnastica artistica a Romaniei, care a luat startul in calificari, de la 10:30, in cadrul primei subdiviziuni. Reprezentatele Romaniei au intrat primele in concurs, in impunatoarea Bercy Arena din Paris. A fost revenirea oficiala a echipei noastre la Jocurile…

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris.

- Revenire spectaculoasa pentru lotul feminin de gimnastica. Dupa 12 ani de pauza, tricolorele vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Salile de antrenament au fost dotate recent cu aparatura modera, iar cos...

- Federatia Romana de Ciclism a anuntat, marti seara, ca Tribunalul Antidoping al Uniunii Internationale de Ciclism a pronuntat o decizie de suspendare a sportivului Vlad Dascalu.Tribunalul l-a gasit pe Vlad vinovat de incalcarea regulilor anti-doping, respectiv trei abateri la declararea locatiei intr-un…

- Pentru prima data, țara noastra va participa la Jocurile Olimpice de Vara la proba de tenis de masa. Vladislav Ursu a obținut cota de participare la JO de Vara de la Paris, dupa ce s-a calificat in finala turneului preolimpic de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la proba individual.