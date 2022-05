Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Romane si Președinte al Crucii Roșii din Romania, alaturi de alteța Sa Regala, Principele Radu, s-au aflat astazi in Vama Sculeni, unde au trecut in revista pregatirile Crucii Rosii de intampinare și gazduire a refugiaților din Ucraina. Directorul general…

- De la inceputul razboiului in Ucraina, peste 450.000 de refugiati ucraineni au intrat in Romania. In vreme ce unii au preferat doar sa tranziteze țara noastra, alții in schimb și-au gasit un loc sigur, departe de conflictul declanșat de Rusia. Zece sportive din lotul de gimnastica al Ucrainei s-au stabilit…

- Presedinta Crucii Rosii Romane, Majestatea Sa Margareta, le a multumit, la Tulcea, tuturor celor care au acordat sprijin refugiatilor din Ucraina si ii asigura pe cei care incearca sa fuga de razboi ca vor fi ajutati in continuare. Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu s au intalnit…

- Custodele Coroanei Romaniei multumeste pentru solidaritatea cu refugiatii Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Foto: Arhiva. Custodele Coroanei României, Margareta, le multumeste românilor pentru solidaritatea cu refugiatii din Ucraina si îi…

- Reprezentantul ad-interim al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) in Romania, Pablo Zapata, a fost primit luni de Custodele Coroanei, Margareta, pe agenda discutiilor figurand actiunile comune in sprijinul refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- In data de 12.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.902 de persoane, dintre care 16.676 cetateni ucraineni in crestere cu 2 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.203 cetateni ucraineni in crestere…

- Majestatea Sa Margareta a Romaniei, care este și președintele Crucii Roșii, a fost impresionata de mobilizarea voluntarilor și a autoritaților pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina care ajuns in Romania prin vama Siret. Principesa Margareta a vizitat, marți, impreuna cu Alteța Sa Regala, ...

- Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu s-au intalnit marți, 1 martie, cu ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a informat Casa Regala a Romaniei. In intrevederea avuta la sediul MApN, una dintre temele discuțiilor a fost sprijinul pe care il poate oferi Casa Regala in contextul razboiului…