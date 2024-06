Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea la Campionatele Europene pentru senioare de la Rimini. Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta) a acumulat 156,397, ceva mai putin decat in calificari (158,798), pe care le-a incheiat tot…

- Romania a incheiat Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Rimini pe locul 4 la senioare și locul 8 la junioare, evidențiindu-se prin medaliile de argint obținute la barna și sol de Sabrina Maneca Voinea și confirmand progresul echipei feminine in vederea calificarii la Jocurile Olimpice.…

- Romania inca exista pe „harta“ gimnasticii! Sabrina Maneca Voinea a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala de la sol a reușit…

- Medalii, finale si evolutii bune! Dar si multa speranta! Sabrina Maneca Voinea (16 ani) a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala…

- Naționala Romaniei s-a clasat pe locul patru, joi, in calificarile Campionatelor Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), in timp ce Sabrina Maneca Voinea a ocupat locul al patrulea la individual compus

- Federatia Romana de Gimnastica a anuntat, luni, lotul pentru Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), in perioada 2-5 mai.Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta si Maria Ceplinschi au fost nominalizate in lotul pentru Europene pe…

- Fratii Gabriel si Robert Burtanete au renuntat la participarea la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Rimini (Italia). Astfel, ei rateaza ultima sansa de a obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. „Gabriel si Robert Burtanete au decis sa nu participe la Campionatele Europene…

- ​Federația Romana de Gimnastica a anunțat miercuri lista sportivilor care vor reprezenta țara noastra la Campionatele Europene de gimnastica artistica masculin care vor fi gazduite de Rimini, Italia, in perioada 24-28 aprilie.