- Sportiva romana Sabrina Maneca Voinea, la primul concurs la senioare, s-a clasat pe locul 5 in finala de la sarituri, vineri, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Dupa triumful din Qatar cu naționala Argentinei, Lionel Scaloni a semnat prelungirea contractului cu selecționata „Albiceleste” și va fi pe banca tehnica și la Cupa Mondiala ce va fi organizata de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada (2026).

- Jucatorul echipei Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a mers, duminica, la Barcelona, pentru prima oara dupa ce a castigat Cupa Mondiala, potrivit Agerpres.Messi, care a adus victoria echipei PSG in meciul cu Lille, scor 4-3, a fost vazut, duminica seara, pe aeroportul din Barcelona. Fii la…

- Unul dintre cei mai de succes fotbaliști britanici din istorie, fostul star de la Tottenham Hotspur și Real Madrid, Gareth Bale, și-a anunțat retragerea din fotbal. Bale fusese capitanul Țarii Galilor la Cupa Mondiala din Qatar.

- Fostul fotbalist Pele a murit, joi, la varsta de 82 de ani. Acesta era mai mai mult timp internat in spital din cauza cancerului de colon. Considerat pe scara larga unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, Pele este singurul om care a caștigat Cupa Mondiala de trei ori. La prima competiție…

- Anul 2022 se incheie cu o veste tragica! Brazilianul Pele s-a stins din viața la varsta de 82 de ani intr-un spital din Santos. Intreaga lume a fotbalului este indoliata dupa dispariția celui care a cucerit trei titluri mondiale cu selecționata „Carioca”. Fostul mare atacant era singurul jucator care…

- Suporterii lui Lionel Messi au caștigat razboiul pe care l-au declarat unui simplu ou, care anterior deținea recordul pentru fotografia cu cele mai multe like-uri de pe Instagram. Messi, in varsta de 35 de ani, a distribuit o postare pe Instagram dupa ce a caștigat Cupa Mondiala FIFA 2022 din Qatar,…

- Naționala Argentinei a devenit campioana mondiala la fotbal, dupa ce a invins in finala Franța la lovituri de departajare. Argentina a condus 2-0, fiind egalata in repiza secunda. In prelungiri, ambele echipe au marcat cate un gol. Franța a ratat 2 lovituri de 11 m, trimițand trofeul in Argentina. Francezii…