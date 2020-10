Gimnasta Larisa Iordache (24 de ani) a confirmat in mediul online ca este infectata cu noul coronavirus. Sportiva se afla in izolare acasa, iar in prezent urmeaza tratamentul pentru a-și putea relua activitatea. Larisa Iordache a dezvaluit recent ca a fost confirmata pozitiv cu virusul COVID-19. Deși aștepta sa iasa victorioasa in urma unei competiții sportive, iata ca acum aceasta este nevoita sa stea acasa, in izolare pentru 14 zile, urmand ca abia apoi sa poata sa revina inapoi la treaba așa cum și-a propus! Gimnasta Larisa Iordache, infectata cu noul coronavirus. Cum se simte sportiva? „Gimnastica…