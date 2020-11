Gillian Anderson, de la X-Files la Margaret Thatcher din The Crown (VIDEO) Povestea de celebritate a lui Gillian Anderson a inceput in anii 90. Odata cu lansarea serialului fenomen The X-Files, in care actrița interpreta rolul agentei FBI Dana Scully. A fost atunci chiar votata drept cea mai sexy femeie din lume. S-a intamplat in 1996, in perioada de glorie X-Files. Atunci cand serialul era urmarit cu sufletul la gura de telespectatori din peste 100 de țari. Anii au trecut, iar in prezent o vedem pe Gillian Anderson din nou intr-un rol memorabil. Este vorba despre Margaret Thatcher in sezonul…