GILDA LAZĂR: „Atât timp cât presa nu e independentă economic, intervine cenzura” Gilda Lazar este in prezent „Head of Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova & Bulgaria. Cu toate acestea, inainte de cariera in multinaționala, s-a facut remarcata in Romania in calitatea sa de jurnalist, materialele din presa care i-au purtat semnatura fiind știri cu greutate pentru Romania postdecembrista. Intrebata daca in 2022 s-a vindecat presa de cenzura, Gilda Lazar a raspuns: „Atat timp cat presa nu e independenta economic, intervine cenzura. In multe cazuri, jurnalistul cunoaște orientarea politica a conducerii instituției de presa și se autocenzureaza sau pur și simplu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Sanatatea reprezinta un factor major pentru starea de bine a fiecaruia dintre noi, dar și un indicator important al capacitații de dezvoltare a societații in care traim. Acest lucru s-a vazut in cei peste 2 ani de pandemie, in care oamenii din intreaga lume au avut de suferit din cauza unui virus care…

- Klaus Iohannis a declarat, joi seara, in cadrul NATO și al Consiliului European, ca Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice trebuie sa fie puternic, deoarece o aparare puternica „este singura garantie pentru noi, pentru intreaga Europa” in fața agresorului – Rusia. „Am subliniat atat in cadrul NATO…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022) deschide perioada de inscrieri pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cea mai ampla platforma dedicata industriei de film la TIFF. Incepand de astazi, cineaștii din Ucraina, Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Rusia, Moldova, Grecia,…

- Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni ca SUA sunt angajate pentru apararea Romaniei, iar un atac asupra unui stat membru NATO, este un atac asupra tuturor. Intrebata de jurnaliști daca SUA are in plan sa suplimenteze trupele…

- Companiile de tutun au virat la bugetul statului, in primul an de pandemie, peste 17,54 miliarde de lei. Astfel, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil la bugetul de stat, depașind industria petrolului și a alcoolului. Romania exporta, anual, țigarere și produse din tutun in valoare…

- Roaming and international calls tariffs between the Republic of Moldova and Romania will decrease based on an agreement signed on Friday between the two states for a period of five years, informs the National Authority for Administration and Regulation in Communications (ANCOM), in a press release…

- „Am povestit in ordine cronologica. Intotdeauna in ancheta penala se dau in ordine cornologica. Au urmat intrebarile dlui procuror. Este vorba de plangerea penala pe care eu am formulat-o impotriva echipei Goracci (jurnalista Lucia Goracci, Rai Uno - n.red.) cu privire la ultraj, violarea domiciliului,…