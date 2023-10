Stiri pe aceeasi tema

- Estrela – Braga, LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partida a contat pentru etapa cu numarul 7 din Liga Portugal, iar Braga s-a impus cu 4-2, la capatul unui meci cu final palpitant. Inainte de acest duel, ultimul meci oficial al celor doua echipe a avut loc in anul 2009 și s-a incheiat la egalitate, scor 2-2…

- Liga Portugal, LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partidele din aceasta seara au contat pentru etapa a 6-a a campionatului lusitan. Partidele din Liga Portugal se vad in AntenaPLAY. Partidele din aceasta seara au fost: Moreirense – Farense 1-0, Casa Pia – Guimaraes 0-0 și FC Porto – Gil Vicente 2-1. Ultimul…

- Boavista – Chaves 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa a 5-a a noului sezon din Liga Portugal. Toate golurile lui Boavista au fost inscrise inca din prima repriza. Gazdele au marcat prin Morais, Agra și Bozenik, care a reușit o „dubla” in care a marcat și un gol de […] The…

- Rio Ave – Porto s-a incheiat 1-2, dupa ce Rio Ave a condus cu 1-0. Duelul din etapa a treia din Liga Portugal a fost in format live video, in AntenaPLAY. Oaspeții erau favoriți sa obțina cele trei puncte, dar au obtinut dramatic victoria, cu doua goluri marcate in prelungiri. Rio Ave – Porto a […] The…

- Liga Portugal a fost live in AntenaPLAY! FC Porto – Farense 2-1, Estoril – Rio Ave 2-0 si Vizela – Arouca 2-2 au fost meciurile zilei de duminica. Cele mai importante faze sunt in format VIDEO pe AS.ro. FC Porto a castigat cu emotii primul meci pe teren propriu din acest sezon. Ivan Marcano a […] The…

- Casa Pia – Sporting Lisabona 1-2, intr-o partida din runda a doua de Liga Portugal. Meciul a fost LIVE in AntenaPLAY. Ambele echipe aveau cate 3 puncte inaintea meciului din etapa a doua, fiecare din ele invingandu-si adversara din prima etapa. Casa Pia a invins-o, in deplasare, cu 3-0 pe Farense, in…

- LIVE VIDEO Liga Portugal, in AntenaPLAY | Trei meciuri foarte spectaculoase din Liga Portugal au fost transmise si astazi de AntenaPLAY. Ieri am putut urmari Gil Vicente – Portimonense, meci incheiat cu scorul de 5-0, Farense – Casa Pia 0-3 si Sporting Lisabona – Vizela 3-2. Sporting Lisabona si-a adjudecat…

- Braga – Famalicao 1-2! Meciul din prima etapa de Liga Portugal a fost transmis in AntenaPLAY. Alexandru Dobre a fost titular la oaspeti si a fost schimbat dupa pauza. Braga a deschis scorul prin Horta, care a executat perfect o lovitura libera, in minutul 9. Ulterior, in repriza secunda, Rodrigues a…