Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni a anunțat, marți, numirea lui Ionuț Chirila ca antrenor principal pe banca echipei ilfovene. Chirila, 55 de ani, a antrenat ultima data ASA Târgu Mures, în 2017. În cariera el a mai pregatit formatiile Jiul, UTA, Concordia si CSMS Iasi.La Clinceni,…

- Alexandru Albu (28 de ani) a acuzat arbitrajul brigazii lui Lucian Rusandru, dupa Rapid - Gaz Metan Mediaș, scor 1-2. Cronica meciului Rapid - Gaz Metan Mediaș „Nu ne ajuta la nimic faptul ca marchez. Se pare ca vorbim degeaba. Domnii in negru și-au facut jocul și azi. La golul doi a ridicat fanionul,…

- FCSB - SEPSI 1-1. Edward Iordanescu, noul antrenor al roș-albaștrilor, l-a titularizat aseara pe Iulian Cristea, contestat vehement și exmatriculat de catre patronul Gigi Becali dupa eșecul cu Rapid. La primul sau meci pe banca roș-albaștrilor, Edward Iordanescu, 43 de ani, a oferit primele gesturi…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- Noul antrenor al formatiei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste disciplina maxima la echipa si ca nu va accepta ifose, suparari si mofturi din partea fotbalistilor. "Eu am o singura vedeta: echipa. Nu conteaza numele jucatorilor. Nu joaca numele.…

- Speriat de perspectiva colapsului, Gigi Becali a cedat: a acceptat toate conditiile lui Edward Iordanescu, iar acesta a devenit primul antrenor adevarat al echipei din 2017 incoace, de cand a plecat Laurentiu Reghecampf.

- Adrian Porumboiu, fost finanțator la FC Vaslui, a comentat numirea lui Edward Iordanescu (43 de ani) și s-a amuzat pe seama planului lui Gigi Becali de a nu se mai implica la FCSB. Sursele GSP au confirmat in zorii zilei de miercuri ca Iordanescu jr. și Gigi Becali au batut palma, dupa ce Becali a…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, la Digisport, ca a crezut ca antrenorul Edward Iordanescu a semnat si a subliniat ca acesta va avea un contract pe 9 luni. Finantatorul a afirmat ca tehnicianul i-a transmis ca vrea "dictatura militara", lucru cu care este de acord. "Eu am crezut…