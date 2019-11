Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa. In cadrul ei, antrenorul Victor Piturca si fundasul Bogdan Vatajelu au prefatat urmatoarele doua intalniri din Ilfov. Prima disputa in care este angrenata gruparea olteana are loc duminica, de la ora 15.00, in deplasare, cu Academica Clinceni.…

- * Gaz Metan Medias- Universitatea Craiova 2-3 (1-2). Cardoso ('41), Rosu ('89) /Nitu ('6), Vatajelu ('42), Cicaldau ('57). Prima victorie a Craiovei in mandatul lui Victor Piturca. Interesant este faptul ca tehnicianul echipei din Banie, care s-a manifestat impotriva regulii U21, a admirat golul deschizator…

- Victor Piturca a obtinut prima sa victorie in cel de-al treilea sau mandat de antrenor al Universitatii Craiova, 3-2 cu Gaz Metan Medias, vineri seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Universitatea a deschis scorul prin cvasidebutantul Luis Emanuel Nitu (6), care a…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care oficialii clubului l-au prezentat suporterilor pe Victor Piturca, noul director tehnic. Acesta a anunțat staff-ul cu care va colabora in Banie si și-a expus obiectivele. GdS v-a relatat subiectele principale in format live-text, pe…

- Reputatul tehnician Victor Piturca, numit joi in functia de manager al Universitatii Craiova, a declarat ca obiectivele sale sunt ''castigarea campionatului si accederea in grupele Ligii Campionilor'', informeaza site-ul clubului. ''Pentru mine obiectivul este unul singur: castigarea…

- Victor Piturca a declarat, joi, dupa ce fost anuntat ca manager al Universitatii Craiova, ca nu dorea sa revina în fotbalul românesc în acest moment, dar atunci când a primit oferta gruparii oltene nu a ezitat. El a precizat ca are ca obiectiv câstigarea titlului, informeaza…

- Victor Pițurca revine in Liga 1. Fostul selecționer a fost numit azi manager al Universitații Craiova. Victor Pițurca, 63 de ani, va conduce echipa de pe banca tehnica și va coordona strategia clubului pentru cel puțin 3 ani. Victor Pițurca a jucat la Universitatea Craiova in perioada 1975-1977, și…