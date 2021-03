Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Gane a anunțat dupa 1-2 cu FC Argeș ca renunța la banca tehnica a lui Dinamo, iar șefii clubului vor ca azi sa numeasca noul antrenor. Așa cum GSP.ro a anunțat dupa meci, cațiva reprezentați ai programului DDB au luat legatura cu Gigi Mulțescu pentru a-i cere sa revina la clubul din Ștefan cel…

- Golurile partidei au fost marcate de Robert Grecu, in minutul 28, din pasa lui Malele, care ulterior a punctat din penalty, in minutul 84, pentru FC Arges, respectiv Vlad Achim, in minutul 71, pentru Dinamo, dupa ce a prins un sut care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.La finalul jocului, Ionel…

- Situația incurcata cu Pablo Cortacero, acționarul majoritar „retrogradat” din funcția de președinte al CA, speța ce se judeca joi, pune bețe in roate „cainilor” care lupta pentru supraviețuirea lui Dinamo. Dinamo e intr-o criza profunda, iar meciul de diseara cu FC Argeș poate fi ultimul pe banca tehnica…

- Adam Nemec (35 de ani), atacantul lui Dinamo, a inceput antrenamentele pe teren, insa e putin probabil sa joace impotriva lui FC Argeș. Exista viața la Dinamo și dupa cazul de dopaj al lui Magaye Gueye! Cu toate ca o ofensiva slaba este privata, momentan, de singurul atacant valid care marcase pentru…

- DINAMO. Chiar daca Ionel Gane a pierdut sprijinul unei parți din galerie, actualul antrenor al „cainilor” primește un vot de incredere din partea conducerii. Jerry Gane va sta in mod sigur pe banca și la partida de joi cu Dunarea Calarași, din sferturile Cupei. ...

- Marius Șumudica (49 de ani) revine in Turcia, la doar cateva zice dupa ce s-a desparțit Gaziantep. Acesta a semnat azi cu Rizespor, echipa de pe locul 16 din Turcia. Antrenorul roman nu a stat prea mult timp departe de campionatul turc și a semnat cu Rizespor, club care are 21 de puncte dupa 18 etape,…

- FC Dinamo are ca obiectiv castigarea Cupei Romaniei in acest sezon, a declarat, marti, antrenorul Ionel Gane, dupa tragerea la sorti a optimilor competitiei, in care formatia sa va intalni FCSB. "Eram pe teren, la Saftica, la ultimul antrenament dinaintea acestei deplasari, nu aveam cum sa vad tragerea.…

- Ionel Gane, 49 de ani, a creionat startul de 2021 la Dinamo, in situația „exploziva și dramatica” pictata de Pablo Cortacero, antrenorul detaliind ceea ce i-ar trebui echipei. - Domnule Gane, v-ați intalnit și cu Pablo Cortacero, ați avut o discuție de 5 minute, din nou promisiuni. Sincer, cum vi se…