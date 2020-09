Gigi Hadid, pe ultima suta de metri cu sarcina

Stiri pe aceeasi tema

- Chrissy Teigen si John Legend asteapta al treilea copil. „Sarcina avanseaza vazand cu ochii si totul se intampla mult mai repede cand esti la al treilea”, spune Chrissy pe instastories in timp ce isi arata burtica fara retineri. Pandemia nu ii lasa sa se plictiseasca pe Chrissy si John. Cei doi isi…

- Katy Perry a luat in greutate aproximativ 20 de kg pe parcursul sarcinii, pentru ca iși face toate poftele și iși rasfața fetița chiar daca nu a cunoscut-o inca. Cantareața a marturisit ca kilogramele in plus ii afecteaza corzile vocale și ca momentan e nevoita sa recurga la tot felul de tehnici muzicale…

- Fosta componenta a emisiunii “Școala Vedetelor”, cantareața, actrița sau vedeta de televiziune se pregatește de marele eveniment din viața ei și anume nașterea primului lor copil. Lili Sandu se bucura ca ar putea naște de ziua iubitului ei Silviu Tolu, care e nascut pe 28 august. Vedeta a publicat un…

- Abia ce reușise sa-l convinga pe fiul ei, Vlad, ca surioara mai mica va dormi in camera parinților, ca Dana Rogoz s-a trezit cu toata familia in patul matrimonial. Deși planurile erau ca doar Lia sa fie in aceeași camera cu ea și soțul ei, Radu Dragomir, de o saptamana stau toți patru in același pat.…

- Hackerii nu mai au nevoie de viruși sau malware pentru a fura informații. Le ajung un telescop electro-optic dotat cu senzori și becul din tavan. Metoda nu poate funcționa daca e trasa perdeaua sau becul se afla in spatele unei lustre. In condiții de laborator, cercetatorii au putut monitoriza atat…

- Salwa Eid Naser, campioana mondiala la 400 de metri, a fost suspendata provizoriu dupa ce nu a fost gasita de trei ori de agentii antidoping, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro.Salwa Eid Naser (22 de ani) originara din Nigeria, dar reprezentand Bahreinul, campioana mondiala in proba 400…