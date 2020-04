Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 25 de cazuri de coronavirus in Romania, anunța autoritațile, dupa ce in ultimele ore au fost depistate pozitiv cu Covid-19 alte opt persoane in Capitala. Printre ele, o femeie care ar fi insarcinata și un copil de doar trei ani.

- Katy Perry a confirmat ca ea si logodnicul sau, actorul Orlando Bloom, asteapta primul lor copil, informeaza Press Association. Cantareata americana, in varsta de 35 de ani, a dezvaluit fericita veste in videoclipul muzical care insoteste cel mai recent single al sau, "Never Worn White". Melodia pare…

- Cantareata Katy Perry a sugerat ca este insarcinata in videoclipul piesei „Never Worn White”, lansat joi dimineata. Ulterior, artista a confirmat ca ea si logodnicul sau, Orlando Bloom, asteapta un copil.Katy Perry a confirmat vestea ca va deveni mama, dupa ce a sugerat intr-un teaser pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP. "Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul verii", a spus un purtator de cuvant…

- Actrita britanica Sophie Turner si cantaretul american Joe Jonas asteapta primul lor copil, asigura portalul specializat in vedete Just Jared, primul care a informat despre sarcina celei care a interpretat-o pe Sansa in "Game of Thrones", o stire confirmata ulterior de Us Weekly si E! News, relateaza…

- Cantareața americana Ciara, in varsta de 34 de ani, este insarcinata cu cel de-al treilea copil, transmite telemundo.com.Ciara a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care apare in costum de baie și i se observa foarte bine burtica de gravida. In descrierea imaginii, artista a scris simplu:…