Gigi Becali (65 de ani) are in plan construirea unui stadion pentru FCSB, susține Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și un apropiat al latifundiarului din Pipera. Dragomir spune ca patronul FCSB-ului ar vrea sa construiasca un stadion cu 25.000 de locuri chiar langa baza clubului din Berceni. ”Are așa ceva in plan. Unde are baza sportiva are vreo 40-50 de hectare de pamant. El acolo are un pamant in fața, chiar la strada și acolo vrea sa faca, nu știu daca are banii necesari, a primit 30-40 de milioane de euro pe pamantul ala și nu l-a dat ca vrea sa iși faca…