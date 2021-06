Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul CS Universitații Craiova, a dezvaluit ca FCSB s-a interesat in aceasta vara de Reagy Ofosu (29 de ani, extrema stanga) și Ivan Mamut (24, atacant). Fotbaliștii raman in Banie. Intrebat daca Becali l-a contactat pentru transferul celor doi, Rotaru a raspuns, intr-o intervenție…

- Zdenek Ondrasek a ajuns la un acord cu FCSB: va caștiga 15.000 de euro pe luna și urmeaza sa ajunga la București pentru a incepe pregatirea sub comanda lui Dinu Todoran. Dupa Andrei Cordea, Alexandru Crețu și Stipe Vucur, vicecampioana a batut palma și cu un atacant. Este vorba de cehul Zdenek Ondrasek,…

- Dupa ce i-a adus pe Andrei Cordea, Alexandru Crețu și Stipe Vucur, FCSB este gata sa-l transfere și pe Andrei Dumiter (extrema dreapta, 22 de ani). Gigi Becali a declarat dupa meciul Anglia – Romania ca vrea sa continue campania de transferuri, iar Andrei Dumiter, varful lui Sepsi este pe lista lui.…

- Patronul FCSB-ului a anunțat un nou transfer la echipa. Este vorba de un fundaș de 1,95 metri înalțime din ligile inferioare germane.Dupa ce zilele trecute FCSB a semnat înțelegeri cu Alexandru Crețu și Andrei Cordea, Gigi Becali a anunțat un nou transfer. Este vorba despre…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a prezentat azi pe Alexandru Crețu, iar in timpul conferinței a vorbit și despre noul sezon din Liga 1. Intrebat de echipele cu care crede ca se va lupta la titlu, omul de afaceri le-a nominalizat pe CFR Cluj și CSU Craiova, iar cand a venit vorba de echipa prietenului…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, a negociat transferul mijlocașului ofensiv Andrei Cordea (21), de la Academica Clinceni. FCSB ar putea rezolva astazi primele doua transferuri pentru sezonul urmator. Pe langa Alexandru Crețu, mutare anunțata in exclusivitate de GSP.ro, la FCSB ar putea…

- Craiova a pierdut teren și e mai degraba un arbitru al duelului FCSB - CFR la titlu. In trecut, din postura de arbitri, Mihai Rotaru și Gigi Becali s-au sabotat reciproc. CFR Cluj și Craiova se intalnesc azi, de la 20:30. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look…

- Mihai Rotaru, patronul Craiovei, a instituit un embargo pentru a opri transferurile oltenilor la București, devenite tradiționale inca din anii '80. Fara sa accepte negocieri cu Becali, el i-a furnizat lui Gigi Becali doi dintre cei mai buni tineri fotbaliști romani, pe Andrei Vlad și pe Octavian Popescu.…