- Gigi Becali susține ca Toni Petrea, actualul antrenor de la FCSB, s-a temut de o eventuala revenire a lui Laurențiu Reghecampf. CONTEXT: Anamaria Prodan a fost sarita de Gigi Becali din schema, in cazul transferului lui Dennis Man la Parma. ...

- FCSB. Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a intervenit tarziu, aproape de miezul nopții, și a raspuns punctual acuzelor lansate de Gigi Becali (62 de ani). CONTEXT: Anamaria Prodan a fost sarita de Gigi Becali din schema, in cazul transferului lui Dennis Man la Parma. ...

- Gigi Becali (62 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) și-au adresat acuze serioase, dupa ce patronul celor de la FCSB l-a transferat pe Dennis Man (22 de ani) la Parma prin intermediul lui Giovanni Becali. CONTEXT: Anamaria Prodan a fost sarita de Gigi Becali din schema, in cazul transferului…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit toate detaliile despre transferul lui Dennis Man (22 de ani, extrema dreapta) la Parma. Anunțul oficial al transferului lui Dennis Man (22 de ani) la Parma e o chestiune de ore;FCSB va primi in schimbul jucatorului 13 milioane de euro;Man va caștiga in Italia aproximativ…

- Dupa o logodna de patru ani, Gabi Enache și Lena vor ajunge in fața altarului. Logodnica fotbalistului a facut dezvaluiri despre nunta la Antena Stars. Mai mult, parinții spirituali ai acestora vor fi chiar Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Gabi Enache, planuri mari de viitor cu iubita sa Deși…

- Anamaria Prodan (48 de ani) spune ca nu ar divorța de Laurențiu Reghecampf (45 de ani) in nicio circumstanța. „E este cel care canta in casa, daca ar fi sa fiu sincera. Laur nu se exteriorizeaza, dar are niște ochi albaștri care te fac sa ingheți, daca se uita fix la tine. Eu țip, fac circ, arunc.…

- Un avertisment pentru hoti, scris in limba romana, a fost pus pe rafturile unui lant de magazine alimentare din Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca a luat legatura cu ministrul de externe britanic si cu reprezentantii magazinului, deoarece mesajul este discriminatoriu.…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani) este liber de contract dupa ce și-a dat demisia de la Al Wasl, din Emiratele Arabe Unite, iar oamenii din fotbalul romanesc au speculat ca acesta ar putea ajunge din nou la FCSB. Totuși, Anamaria Prodan, soția lui Reghe, a dezmințit ferm posibilitatea ca tehnicianul…