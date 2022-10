Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, a reacționat dupa umilința suferita de echipa roș-albastra in Conference League, 0-5 pe teren propriu cu Silkeborg. Vicecampioana Romaniei pierduse cu același scor și in Danemarca, iar antrenorul Nicolae Dica ramane cu doar „cateva saptamani” pentru a redresa…

- FCSB are joi returul cu danezii de la Silkeborg, in etapa cu numarul 4 a fazei grupelor UEFA Conference League. In tur, elevii lui Nicolae Dica au fost pur și simplu umiliți in Danemarca, scor 0-5, intr-o partida in care finanțatorul echipei, Gigi Becali (64 de ani), a ordonat ca „Dicanio” sa foloseasca…

- Oficialii FCSB sunt foarte ingrijorați in legatura cu Octavian Popescu. Anul trecut era monitorizat de Manchester City, iar acum și-a pierdut locul in echipa lui Nicolae Dica, dar și din lotul naționalei de seniori. Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit unde este problema. „Perla” lui Gigi Becali a…

- West Ham a invins-o pe FCSB, scor 3-1, in primul meci pentru echipa lui Nicolae Dica in grupele Conference League. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, l-a criticat pe Nicolae Dica pentru schimbarile facute in timpul meciului. In minutul 69, la scorul de 1-1, Nicolae Dica i-a bagat pe teren pe Octavian…

- Gigi Becali a reușit in ultimele 36 de ore sa ii ia prim-planul adevaratului autor al calificarii FCSB-ului in grupele Conference League, Nicolae Dica, pentru ca reușita bucureștenilor este, intr-o proporție covarșitoare, opera de antrenor. Dandu-și probabil seama de acest adevar, G.B. ...

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc face parte din delegația FCSB pentru partida cu echipa Dunajska Streda, care se disputa in Slovacia, in turul 3 preliminar din Conference League, informeaza Gazeta Sporturilor . Ieșit condiționat din inchisoare in urma cu mai puțin de-o luna, Viorel Hrebenciuc este…

- Nicolae Dica a debutat la FCSB in victoria cu Saburtalo, scor 4-2, in turul doi preliminar din Conference League. Gigi Becali s-a aratat impresionat de modul in care a jucat echipa sub comanda noului antrenor. Patronul lui FCSB și-a laudat echipa pentru jocul combinativ din meciul cu echipa din Georgia…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a fost entuziasmat de primul meci cu Nicolae Dica pe banca. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia).…