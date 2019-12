Gigi Becali va fi bunic. S-a aflat că Teodora este însărcinată cu o fetiţă S-a aflat ce sex va avea primul copil adus pe lume de Teodora Becali, fata cea mare a latifundiarului din Pipera. Bucurie mare in familia lui Gigi Becali! La scurt timp dupa nunta Teodorei, fiica lui cea mare, omul de afaceri a aflat ca va avea primul nepoțel, undeva in vara anului viitor. Becali tragea probabil toate speranțele sa fie un baiețe, mai ales ca pentru ca el și-a dorit foarte mult unul, insa Dumnezeu a avut alte planuri. Prima reactie a ginerelui lui Gigi Becali dupa anuntul ca Teodora este GRAVIDA Se pare ca nici macar primul lui nepoțel nu va fi baiat, CIAO.RO… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

