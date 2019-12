Gigi Becali a aflat ca va deveni bunic la doar doua luni de la nunta de vis pe care i-a organizat-o fiicei sale. Patronul celor de la FCSB a anunțat Romania TV ca a aflat ca va avea primul nepot.

"M-a așteptat fata acasa și mi-a spus: tata, o sa fii bunic! Nu credeam ca o sa am un ginere așa, nu credeam ca exista astfel de oameni", a spus Gigi Becali la Romania TV.

Teodora Becali si Mihai Mincu au facut nunta pe 12 octombrie 2019. Dumitru Dragomir,…