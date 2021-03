Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB se pregatesc sa duca o noua lupta pentru titlul de campioana în Liga 1 și au început deja razboiul declarațiilor. Gigi Becali a devenit din nou vocal, așa cum se întâmpla de fiecare data pe finalul unui sezon. Finanțatorul…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a intervenit telefonic la GSP Live și i-a raspuns lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB l-a ironizat pe tehnicianul „feroviarilor”, numindu-l „filosof”. Principalele candidate la titlu din Liga 1 continua sa se contreze pe marginea greșelilor facute…

- Gigi Becali a anunțat ca nu mai vrea sa îl vada pe Istvan Kovacs la meciurile pe care le disputa CFR Cluj. Finanțatorul FCSB a anunțat ca vrea masuri concrete și va face inclusiv o sesizare la FRF. „Nu cred ca Burleanu e implicat în treaba…

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a discutat pe seama ultimelor controverse iscate de arbitraj in Liga 1. CONTEXT: Aseara, Edi Iordanescu, antrenorul lui CFR Cluj, a contrat dur arbitrajele de care campioana a avut parte recent.Azi, Gigi Becali, patronul FCSB, a susținut…

- Gigi Becali, patronul FCSB, susține ca nu vrea ca echipa lui sa fie arbitrata de Istvan Kovacs, pe care-l acuza ca greșește intenționat impotriva echipei sale. și nici de Catalin Popa. Finanțatorul roș-albaștrilor spune ca FCSB va care Federației Romane de Fotbal ca cei doi arbitri sa nu mai fie delegați…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o izbucnire nervoasa din cauza arbitrajelor din Liga 1. Finanțatorul roș-albaștrilor a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre greșelile de arbitraj facute in meciurile echipei sale, despre care spune ca nu sunt intamplatoare și avut un derapaj, aruncand cu jigniri…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a avut o intervenție televizata ca-n vremurile bune. Preț de aproape o jumatate de ora, latifundiarul a vorbit despre toate subiectele care graviteaza in jurul echipei sale. Deși amenințase in repetate randuri ca se retrage din viața publica, Gigi Becali n-a…

- Gigi Becali este nemulțumit de modul in care Istvan Kovacs a condus derby-ul CFR Cluj - FCSB, scor 2-0, disputat pe 13 decembrie. CONTEXT: In minutul 2 al meciului din Gruia, FCSB a cerut o lovitura de la 11 metri, la o gaza in care Mario Camora atinge mingea cu mana. Parererile specialiștilor au fost…