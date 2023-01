Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, in anul 2018, fara a avea acest drept. Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urmand sa intre in procedura de camera preliminara.…

- Neymar a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de frauda si coruptie. Un tribunal spaniol l-a achitat, marti, pe starul brazilian Neymar in procesul de frauda si coruptie cu privire la transferul jucatorului de la Santos la FC Barcelona, in 2013. Si ceilalti parati au fost achitati, relateaza…

- Danuț Pop, președintele PER, a fost trimis in judecata, in stare de arest la domiciliu, fiind acuzat de trafic de influența.El este acuzat de procurori ca a cerut 10.000 de euro ca sa intermedieze angajarea unui consilier la cabinetul unui parlamentar PSD. In perioada noiembrie 2021 – februarie 2022,…