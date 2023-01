Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, in anul 2018, fara a avea acest drept, scrie gandul.ro. Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urm&a ...

- ■ un ofiter de la Criminalitatea Economica Neamt este acuzat ca ar fi desfasurat afaceri oneroase ■ inculparea survine dupa „activitatile“ derulate pentru construirea unui bloc in orasul Targu Neamt ■ Un ofiter de la Criminalitatea Economica a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca ar fi fost…

- Procurorii DNA Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a trei oameni de afaceri si a unei firme, pentru „documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete” care au produs o frauda de 947.723 de lei, adica aproximativ 190.000 de euro, din fonduri europene, a transmis DNA intr-un…

- Eveniment important in familia lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera iși boteaza astazi nepoata, pe care i-a daruit-o fiica lui Teodora. Antena Stars a difuzat imagini in exclusivitate de la marea sarbatoare din viața afaceristului. Iata ce a declarat bunicul fericit!

- Latifundiarul din Pipera a fost pradat de hoți. Oile lui Gigi Becali au fost furate, iar hoții, doi tineri in varsta de 17 și respectiv 22 de ani au fugit cu ovinele in portbagajul mașinii. La 1.500 de euro s-ar ridica prejudiciul reclamat.

- Gigi Becali construiește prima biserica ortodoxa dintr-un stat african. Lacașul sfant, pe care Latifundiarul din Pipera il construiește, se ridica la valoarea de 800.000 de euro. Patronul de la FCSB a marturisit ca a facut construcția pentru a-i ajuta saracii și persoanele bolnave din localitatea Rwamagana.…

- Un om de afaceri roman si firma pe care acesta o reprezenta au fost trimisi in judecata de catre Parchetul European, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…