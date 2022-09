Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a sistemului centralizat de furnizare a agentului termic din municipiul Tulcea vor incepe in cursul saptamanii, conducerea societatii Energoterm SA asteptand zilele acestea autorizatia de constructie. Directorul societatii, Razvan Teodoru, a declarat, pentru AGERPRES, ca firma…

- Urmeaza o saptamana de foc la Agenția Domeniilor Statului cu cele mai disputate licitații desfașurate vreodata. Circa 3.000 hectare de teren din județele Tulcea, Braila și Buzau sunt scoase la concesionare, iar interesul este foarte mare in piața: peste 10 oferte pentru fiecare din cele trei societați,…

- Prețurile locuințelor au crescut considerabil fața de aceeași perioada a anului trecut. De exemplu un apartament cu 2 camere in zona Tineretului (INTRA CARTON) a ajuns sa coste in medie 97 de mii de euro in timp ce in zona Unirii prețurile ating și 109 mii de euro. Cea mai mare creștere de prețurilor…

- Compania Naționala Apele Romane a devenit jucaria politica a actualilor guvernanți, fapt pentru care la conducerea companiei sunt impuși oameni veniți de la/de pe …drumuri. Ieri la drumuri, maine la Ape Directorul general interimar al Administrației Naționale ”Apele Romane” (ANAR), Gabriel Francisc…

- Margherita, fiica artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a fost una dintre cele doua victime ale barbatului de pe trotineta din centrul Bucureștiului. Ea a fost ințepata in piept și a ajuns la spital, unde a avut nevoie de intervenția doctorilor. Intr-o postare pe Instagram, Viorica de la Clejani…

- Mirela Vaida se afla acum intr-o vacanța in Delta Dunarii. Prezentatoarea e in comuna Sfantul Gheorghe, din Tulcea, alaturi de copiii ei, și recunoaște ca e prima data cand viziteaza aceasta zona.Intr-o postare pe Facebook, Mirela Vaida a recunoscut ca Delta Dunarii a surprins-o placut, chiar daca drumul…

- Descinderile haiducești din ultima vreme ale inspectorilor de la Protecția Consumatorilor la anumite hoteluri din Capitala, dar și din țara, in special la cele care au capital romanesc, precum sancțiunea uriașa aplicata unei companii aviatice au avut ieri un final neașteptat. Cei doi pitbulli de la…

- Membrii Uniunii Salvați Romania pot vota, timp de cinci zile, cine sa fie noul președinte al partidului. In cursa finala sunt inscriși șase membri cu pregatiri profesionale diverse, de la șofer de tir la lector universitar. Miercuri, la ora 10, a inceput votul online pentru președinția USR. Acesta este…