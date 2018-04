Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, sambata, ca Razvan Zamfir, acum oficial in cadrul clubului CFR Cluj, i-a propus in trecut sa aranjeze un meci din campionat."Eu, din 2003, de cand am preluat eu, eu, stapan la Steaua, niciodata nu a existat niciun aranjament. A venit ala la mine,…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, continua sa emita abonamente promotionale pentru turneul play off al Ligii 1 vineri, 13 aprilie 2018, inclusiv, zi in care se va incheia perioada promotionala.Au ramas doar patru partide pe teren propriu pana la finalul campionatului cu CFR Cluj, FCSB, Astra Giurgiu…

- Realizare uriasa a Simonei Halep, sportiva care a inceput a 22-a saptamana ca lider al tenisului feminin! Romanca a urcat pe locul 14 intr-un clasament all time, intrecand-o pe marea rivala Maria Sarapova. Moment important al rivalitatii dintre Halep si Sarapova Numarul total…

- Un meci de fotbal cu scop caritabil a fost organizat de Jandarmeria Maramureș in cadrul campaniei ”Speranța pentru Alexandru / Un nou inceput pentru Ștefan”. Partida a fost condusa de Cristian Balaj și Zoltan Szekely, foști arbitri FIFA, reprezentanți ai Asociației Județene de Fotbal Maramureș. Pentru…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat dupa remiza cu CSU Craiova, scor 0-0, ca este incredibil ca nu s-a marcat, meciul avand ritm si intensitate. "A fost un meci echilibrat, un meci bun. E incredibil ca nu s-a marcat intre noi si Craiova, dar meciul a avut ritm si o intensitate…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul CSU Craiova, din etapa a…

- Denis Alibec n-a mai jucat de 5 saptamani pentru FCSB, de la meciul cu Gaz Metan, caștigat cu 2-1 de echipa sa, partida in care a și inscris. Atacantul are doar un meci in acest an, acuzand mai multe probleme medicale. Va reveni in aceasta seara, la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…