Gigi Becali ȘTIE ce înseamnă vaccinarea anti-covid: Eu nu mă vaccinez nici dacă mor Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o serie declarații controversate cu privire la vaccinul impotriva coronavirusului, care tocmai a ajuns in Romania. Omul de afaceri a spus ca nu se va vaccina și a apelat și el la teoria conspirației, vorbind despre cipuri introduse sub piele și despre controlul populației prin tehnologie. „Nu mai scapam de pandemia asta! Eu nu ma vaccinez nici daca mor. Eu iau cinci picaturi dintr-un medicament și timp de un an de zile nu am probleme. E mai bun ca vaccinul. Dar nu ma vaccinez! Imi e frica. Ați vazut ca in Anglia e deja alta tulpina... O sa vina și o sa spuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

