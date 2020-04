Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a declarat ca va suspenda antrenamentele roș-albaștrilor, dupa conferința de presa a președintelui Klaus Iohannis, care a anunțat ca starea de urgența se va prelungi in Romania. ...

- Ciprian Marica, patronul celor de la FC Farul Constanta (Liga 2), nu este de acord cu testarea vaccinului in Romania. "Am citit foarte multe idei despre pandemie și e greu sa-ți dai seama cum se va sfarși. Simt ca anumite lucruri se vor schimba intr-un mod sau altul. Aș vrea sa descopar cat…

- Clubul Kayserispor, la care sunt legitimati Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, a anuntat, vineri, ca un membru al stafului sau administrativ a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro.“Pana acum, printre rezultatele primite nu mai exista altul pozitiv. Pe masura ce ne vin rezultatele…

- ​Vicepresedintele clubului Gaziantep FK, Mahsun Altunkaya, a precizat, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al gruparii, ca a aflat cu surprindere de plecarea tehnicianului Marius Sumudica în România cu un avion privat, în contextul discutiilor din ultimele zile cu antrenorul…

- Un vaccin experimental pentru coronavirus facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania și testat pe grupe de persoane, in termen de aproximativ o luna, a declarat vineri, la Antena 3, managerul Institutului Matei Balș, Adrian Streinu-Cercel, informeaza Hotnews. ”Și in SUA, și in Marea Britanie…

- Gigi Becali (61 de ani) a oferit declarații despre pandemia de coronavirus prin care trece Romania și despre ajutorul pe care il ofera spitalelor. Gigi Becali (61 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit la TV Pro X despre situația grea a romanilor in plina pandemie de coronavirus și despre faptele…

- Deși spunea ca Romania va fi protejata de Dumnezeu de pandemia de coronavirus, Gigi Becali, patronul FCSB, declara ca s-a implicat și el. Astfel, Gigi Becali susține ca a facut mai multe donații catre spitalul „Matei Balș” și ca a sunat la o fabrica de camași pentru a le cere celor de acolo sa produca…

- Un al patrulea caz de coronavirus in Romania a fost astazi inregistrat la Timișoara. E vorba despre un barbat care ar fi intrat in contact cu femeia infectata cu coronavirus și internata in...