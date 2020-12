Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a acordat un interviu in seara de Craciun, dupa luni de absența din spațiul public, și a vorbit despre acuzația de spalare de bani și despre procesul care-l impiedica sa faca o afacere uriașa. Omul de afaceri spune ca este gata sa vanda Uzina Mecanica Dragașani, care a intrat…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a acordat un interviu in seara de Craciun, dupa luni de absența din spațiul public. Cunoscut pentru costumele sale extravagante, Gigi Becali declara acum ca s-a schimbat și ca nu mai este interesat de acest aspect. Totuși omul de afaceri s-a laudat cu ținutele pe care le…

- Toate magazinele neesentiale, precum si scolile si cresele vor fi inchise in Germania incepand cu ziua de miercuri, 16 decembrie, pana pe 10 ianuarie, in incercarea de a opri al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica cancelarul federal Angela Merkel, subliniind ca masurile instituite…

- Din vara pana acum, latifundiarul din Pipera a avut o singura aparitie in presa, luna trecuta, atunci cand nervos pe neconvocarea jucatorilor de la FCSB la prima reprezentativa, a cerut, in mod public, demisia selectionerului Mirel Radoi.

- Florin Prunea (52 de ani), fostul președinte al lui Dinamo, a analizat situația la nivel administrativ a clubului. Prunea marturisește ca la inceput a avut incredere in proiectul spaniol ce se desfașoara in prezent la Dinamo, insa pe parcurs și-a schimbat opinia. Fostul portar nici nu este sigur ca…

- Aproape doua treimi dintre polonezi sunt de parere ca Biserica Catolica are un rol negativ in viata publica, a aratat miercuri o cercetare realizata de United Surveys, potrivit DPA, citata de Agerpres. Treizeci si sapte la suta dintre participanti au atribuit Bisericii un rol "categoric" negativ…

- Dumitru Dragomir a vorbit despre Gigi Becali și despre decizia acestuia de a se retrage din viața publica și de a nu mai vorbi despre ce se intampla la FCSB. Academica Clinceni - FCSB se joaca luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- Giulia Nahmany a intrat in Ferma. Orașeni vs. Sateni pentru a-și testa forțele, dar și pentru a-și gasi limitele. In multe situații a facut apel la fiicele ei, Stephanie și Caroline, pentru a-i da puterea de a merge mai departe.