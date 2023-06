Stiri pe aceeasi tema

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca atacantul algerian Billel Omrani (30 de ani) nu va continua la vicecampioana Romaniei și in sezonul viitor. Fostului jucator de la CFR Cluj ii expira contractul cu FCSB pe data de 30 iunie, iar ințelegerea acestuia cu roș-albaștrii nu va fi prelungita. …

- La scurt timp dupa ce a aflat ca i-a fost respinsa contestația in dosarul votului la referendum, Gigi Becali a avut o prima reacție. Ce spune latifundiarul din Pipera despre decizia anunțata de Tribunalul Ilfov. Patronul FCSB ar putea ajunge din nou in spatele gratiilor.

- Imagini incredibile care au iesit la iveala abia acum cu Gigi Becali. S-a aflat ce a putut sa faca patronul celor de la FCSB. Latifundiarul din Pipera cere ajutor in lupta pentru titlu in Superliga. CITESTE SI EXCLUSIV INTERVIU | Șefului Cancelariei Prim-ministrului dezvaluie semnificațiile unui…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- Gigi Becali se sucește de la o saptamana la alta, in funcție de rezultatele echipei in lupta la titlu. Patronul celor de la FCSB spune acum ca n-ar mai vrea sa vanda clubul roș-albastru, deși pe data de 24 aprilie anunța ca renunța la acesta in schimbul sumei de 25 de milioane de euro și se retrage…

- La doar doua zile de cand echipa pe care o patroneaza a fost infranta, Latifundiarul din Pipera a decis sa plece din tara. Nu este pentru prima data cand Gigi Becali calca pe Muntele Athos, insa de aceasta data nu a vorbit despre scopul calatorile sale in locul sfant, iar asta i-a facut pe cei mai mulți…

- In cursul zilei de azi, la nici o zi dupa ce Rapid a invins-o pe FCSB, Gigi Becali, patronul "roș-albaștrilor", a susținut azi o conferința de presa, de aproape o ora, chiar la palatul din Aleea Alexandru. Acolo, suparat, Latifundiarul din Pipera și-a anunțat retragerea din fotbal. Ce l-a nemulțumit…

- Gigi Becali a oferit prima reacție dupa Rapid – FCSB 1-0. Patronul vicecampionei Romaniei a fost nemulțumit de modul in care „centralul” Horațiu Feșnic a arbitrat derby-ul din Giulești. Totodata, latifundiarul din Pipera a declarat ca i-a trimis anumite mesaje lui Razvan Burleanu, la finalul meciului.…