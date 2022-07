Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al echipei FCSB, Nicolae Dica, a susținut, miercuri, prima conferinta de presa de la revenirea la vicecampioana Romaniei. Tehnicianul a vorbit despre ințelegerea cu Gigi Becali, potrivit careia omul de afaceri nu se va implica la echipa in primele 15 etape. „Am convingerea si cuvantul…

- Noul antrenor al FCSB-ului este Nicolae Dica sau mai degraba el va pregati echipa, dar deciziile in timpul meciului vor fi luate de principalul Gigi Becali. “Umiliți și obidiți” este titlul care s-ar potrivi manușa in fotbalul romanesc, mai ales la FCSB, acolo unde antrenorul principal, Gigi Becali,…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a susținut o conferința de presa, pentru a-l anunța pe Nicolae Dica drept noul antrenor al echipei, iar printre altele latifundiarul a spus ca a gasit o soluție pentru poziția de atacant, insa nu a precizat numele fotbalistului. Deși a declarat ca nu vrea sa mai…

- Ionuț Rada (40 de ani), fost fundaș la FCSB, a imparțit in trecut vestiarul cu Nicolae Dica și-l avertizeaza pe tehnician ca iși pune in pericol cariera daca va accepta iarași ordinele patronului Gigi Becali. Azi, patronul roș-albaștrilor a anunțat ca „Nick” va deveni noul A1 al echipei. „Eu cred ca…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca s-a ințeles cu Nicolae Dica (42 de ani) și ca acesta este noul antrenor al echipei. VIDEO » Conferința lui Gigi Becali „Dica este antrenorul. Nu a fost greu de convins. A zis ca vrea bani doar la performanța. Am intrebat «Cum sa luați bani cand pierdeți?». A…

- Gigi Becali (64 de ani) spera ca Nicolae Dica sa preia astazi postul ramas liber dupa demisia lui Toni Petrea (47 de ani) la finalul partidei Rapid-FCSB 0-2.Cei doi au purtat o runda de discutii luni seara, la Becali acasa, si este greu de crezut ca Dica, fara angajament de la plecarea de la echipa…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a dezvaluit ca patronul Gigi Becali (64) va purta discuții decisive cu Nicolae Dica (42) in aceasta seara, in vederea preluarii funcției de antrenor principal. Dica „s-a incalzit” pentru intalnirea cu Becali la Ploiești. In aceasta dupa-amiaza,…

- Dupa doua infrangeri si o remiza in meciurile oficiale din acest sezon competitional, Toni Petrea si-a dat demisia de la FCSB. Vicecampioana Romaniei i-a gasit rapid inlocuitor. Conform AS.ro, Gigi Becali a batut deja palma cu Nicolae Dica, antrenor care a mai pregatit-o in doua randuri pe FCSB (prima…