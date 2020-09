Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19 lovește din nou in FCSB, dupa ce in august echipa a avut 4 jucatori infectați. Printre cei depistați pozitiv cu noul coronavirus acum se numara antrenorul principal Toni Petrea, preparatorul fizic Thomas Neubert și oficialii Mihai Stoica și Marius Ianuli. Potrivit unui mesaj postat pe pagina…

- Ieri, a avut loc la Nyon tragerea la sorti pentru turul II preliminar al Ligii Europa. In calitate de cap de serie, FCSB va intalni in deplasare formatcu TK TSC Backa Topola (Serbia), in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon.…

- FCSB va evolua, in deplasare, cu Backa Topola (Serbia), in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon., potrivit news.roIntalnirea va avea loc intr-o singura mansa, la 17 septembrie.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR'…

- Gigi Becali (62 de ani), patronul lui FCSB, a facut o serie de declarații controversate care au vizat politicienii care gestioneaza criza COVID-19 in Romania. „Nu vedeți ca oamenii din conducerea Romaniei nu au inteligența? Cum ajung acolo nu știu. Nu au cap, parca sunt handicapați. Lasa, ba, viața…

- Richaun Holmes, baschetbalistul echipei Sacramento Kings din Liga profesionista nord-americana (NBA), a fost plasat in carantina dupa ce a mers sa cumpere mancare, parasind "bula" de la Orlando (Florida), informeaza agentia Belga, informeaza Agerpres.Citește și: Gigi Becali vrea jucatori din…

- Spania a impus carantina locala in regiunea Galicia dupa reizbucnirea unui focar de infectie cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de autoritatile locale, care au mentionat ca masura e valabila pentru cinci zile, iar in caz de necesitate termenul va fi prelungit.

- Deputatul din opoziția parlamentara, Petru Frunze, susține ca transportul de pasageri este cea mai periculoasa sursa de infecție cu noul tip de coronavirus. Și „daca organele de drept ar desfașura o investigație in zilele de lucru, dimineața și seara, a curselor de calatori care deservesc localitați…