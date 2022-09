Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a anunțat prețurile biletelor pentru meciurile cu Anderlecht, Silgeborg și West Ham, din grupele Conference league. Tichetele vor fi disponibile online incepand cu 5 septembrie. FCSB va juca meciurile de acasa din grupele Conference League pe Arena Naționala. ...

- Gigi Becali marește prețurile biletelor de la meciurile FCSB, dupa ce echipa lui Nicolae Dica s-a calificat in grupele Europa Conference League. Patronul este foarte mulțumit. Cu milionul de euro suplimentar de la UEFA asigura bugetul clubului in acest an. Gigi Becali a anunțat ca biletele de la meciurile…

- Gigi Becali spune „stop” transferului propus de Anamaria Prodan. Patronul FCSB spune ca ofertele pentru Ianis Stoica sunt prea mici și a fixat prețul atacantului de 19 ani: doua milioane de euro. Omul de afaceri a anunțat, in schimb, ca in iarna echipa se va desparți de patru sau chiar cinci jucatori.…

- FCSB și-a aflat astazi adversarele din grupa de Conference League: West Ham, Anderlecht și Silkeborg IF. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, susține ca managerul Mihai Stoica și le-a dorit pe primele doua echipe. „MM a zis inainte de tragere ca le vrea pe West Ham și Anderlecht, și astea au fost…

- Gigi Becali este convins ca echipa lui se va califica in grupele Europa Conference League, chiar daca a pierdut primul meci cu Viking. Patronul FCSB este convins norvegienii nu au deloc o echipa buna și a spus ca nu se va implica in alcatuirea primului 11 pentru ca are incredere in Nicolae Dica. Duelul…

- Gigi Becali este furios. Fanii nu i-au ascultat sfatul, iar UEFA a inchis peluzele de la partida cu Viking din play-off-ul Europa Conference League. Patronul FCSB a spus, ironic, ca este mai bine ca s-a intamplat așa pentru ca astmosfera o sa fie „ca la teatru”. Reacția lui Gigi Becali, dupa ce UEFA…

- Gigi Becali este convins ca echipa va ajunge in play-off-ul Europa Conference League și aduce doi jucatori de la Farul. Playsport.ro a anunțat ca fundașul Radu Boboc (23 de ani) și mijlocașul Eduard Radaslavescu (18 ani) vor ajunge la FCSB in schimbul sumei de 900.000 de euro. Patronul roș-albaștrilor…

- David Miculescu (21 de ani) va deveni in scurt timp jucatorul celor de la FCSB. Becali va plati clauza de reziliere, de 1,7 milioane de euro. Dupa calificarea in turul 3 al Conference League, extrema David Miculescu a devenit principala ținta a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a crescut treptat oferta,…